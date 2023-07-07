TC kimlik numarasının son hanesine dikkat! O kişilerin hesabına bugün 1250 TL para yatırılacak

Beklenen haber sonunda geldi. TC Kimlik numarasının son hanesi '0' olan öğrenciler bugün itibarıyla sevindirici bir haberle karşılaştı. Bugün itibarıyla 1.250 TL yatırılacak. İşte detaylar...

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TC kimlik numarasının son hanesine dikkat! O kişilerin hesabına bugün 1250 TL para yatırılacak

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) ödemeleri hakkında merak edilen detaylar açıklandı. Bugün itibarıyla TC Kimlik numarasının son hanesi '0' olan öğrencilere 1.250 TL ödeme yapılacak. Diğer rakamlar için ise ödeme tarihleri belli oldu.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

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TC Kimlik numarasının son rakamı '0' olan öğrencilerin ödemesi her ayın 6. gününde yapılacak.

'2' olanların ödemeleri her ayın 7. gününde gerçekleştirilecek.

'4' olanların ödemeleri her ayın 8. gününde yapılacak.

'6' olanların ödemeleri her ayın 9. gününde gerçekleştirilecek.

'8' olanların ise ödemeleri her ayın 10. gününde banka hesaplarına yatırılacak.

Öğrenciler, KYK kredi ve burs ödemeleri hakkında bilgi sahibi olmak için bu tarihleri takip etmekte fayda var.

KYK Genel Müdürlüğü, yaz aylarında yurtta kalmak isteyen öğrencilere yönelik açıklamalarda bulundu. Sınavlar, stajlar, Cumhurbaşkanlığı staj programı ve diğer eğitim faaliyetleri nedeniyle yurtta konaklamak isteyen öğrenciler için yurt hizmetleri devam edecektir.

Nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeleri (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekmektedir. Yurtlara kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeleri il müdürlüğüne veya nöbetçi yurda teslim ederek yurt hizmetlerinden faydalanabileceklerdir. Ancak, 2023 yaz aylarında Ankara, İzmir ve İstanbul illerindeki Bakanlığa bağlı nöbetçi yurtlarda sadece kayıtlı öğrenciler ile farklı illerde öğrenim gören ve bu üç ilde zorunlu staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı, yaz okulu gibi sebeplerle gelecek öğrenciler barındırılabilecektir.

KYK, gençlere yaz aylarında da destek olmaya devam ederek, eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Öğrencilere sağladığı hizmetlerle KYK, gençlerin eğitim süreçlerini destekleyerek onların geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

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