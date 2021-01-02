TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı'nın Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları ile görevden alınması üzerine yerine Hasan Pezük getirildi. Bu kapsamda Hasan Pezük kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

TCDD GENEL MÜDÜRÜ HASAN PEZÜK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Hasan Pezük,1970 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane de tamamladı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Pezük, 1996 Yılında İETT Genel Müdürlüğünde memuriyete başladı. İETT Genel Müdürlüğünde, Yapı Bakım Onarım Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrol Mühendisliği, Kontrol Amirliği, Özel Projeler Müdürlüğünde Raylı sistem Proje yöneticiliği görevlerini yaptı. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı, 2009 yılında Müdür olarak ataması yapıldı. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı -Raylı Sistem Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, 2012 Yılında Raylı Sistemler Müdürü olarak görevlendirildi.

50 yaşındaki Hasan Pezük, meslek hayatının büyük bir bölümünde Raylı Sistem Projelerinin Fizibilite, Etüt, Tasarım ve Yapım aşamalarında başarılı çalışmalar yürüttü. İstanbul’daki Metro ve Tramvay sistemlerinin yaygınlaştırılmasında yaptığı çalışmalarla çok önemli katkılar sağladı.

İstanbul İBB İştirak Şirketlerinde Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2012), İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2017), KİPTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2019) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.