TCDD Genel Müdürü Uygun’dan Ahlat’a ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan mezarlığını gezdi.

Ahlat Belediyesini ziyaret eden TCDD Genel Müdürü Uygun ve beraberindeki heyeti, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban karşıladı. Başkan Çoban'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet eden Genel Müdür Uygun ve beraberindekilere Başkan Çoban tarafından Ahlat Bastonu hediye edildi. Ardından tarihi Selçuklu Mezarlığını gezen Genel Müdür Uygun ve beraberindekilere Başkan Çoban eşlik ederek, ilçenin genel tarihi hakkında bilgi aktardı.

Emir Bayındır Kümbetini ziyaret ederek açıklamada bulunan Uygun, "Ahlat'a ilk gelişim. Aslında Van dahil olmak üzere bu bölgeye ilk defa geliyorum. Demiryollarıyla ilgili işletmeleri ziyaret ediyoruz. Bu arada yolumuzun üzerinde bulunan Ahlat'ı da ziyaret etmek istedik. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığını çok büyük bir duygu atmosferi içerisinde gezdik. Bin yıl önce ecdadımız Anadolu'nun kapılarını buradan açmış. Onlara büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz. Tabi ülkemiz çok sıkıntılı bir coğrafyada, buralarda tutunmakta yaşamakta zor. Ülke olarak tarih bilincimizi geliştirmek ve nereden geldiğimizi neslimize anlatmamız gerekiyor. Buraları mutlaka Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız tarafından görülmesi lazım" dedi.

Genel Müdür Uygun ve beraberindekiler, gezilerinin ardından Tatvan ilçesine hareket etti.

Kaynak: İHA