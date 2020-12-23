Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre TCDD'ye işçi alımı yapılacak. 60 İşçi Alımı için İŞKUR kaydı gerekiyor. Çünkü başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki TCDD işçi alımı başvuru ne zaman? TCDD personel alımı şartları neler? İşte başvuru şartları hakkında detaylar...

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

HANGİ ALANLARDA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

13 Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi,

14 Lokomotif Tamircisi,

14 elektrikçi,

12 Vagon İmal ve Tamircisi,

4 Kaynakçı,

3 Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4 gün sürecek başvurular " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD İşçi alımı için adayların 2020 KPSS sınavına katılmış olmaları gerekiyor. Genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak, Askerlik ile ilgisi olmamak, 18 Yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR kaydı bulunmak " şartları aranıyor.

Özel olarak da:

Kaynakçı: “Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)” veya “Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)”

Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü: Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet Sahip Olmak.

Diğer Unvanlar için ise ilgili kurumlardan mezun olmuş olmak gereklidir.

TCDD MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

TCDD İşçi Alımı sonrasında Memur alımı ilanıda yayımlanacak ve adaylara iyi bir müjde olacak. TCDD Memur Alımları ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ile yapılacak. Mülakatsız yapılacak memur alımı için adayların 2020 yılı KPSS puanına sahip olmaları gereklidir. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

KPSS 2020/2 Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından 30 Aralık 2020 tarihi ile yayımlanarak tercihler başlayacak ve en geç 07 Ocak 2021 tarihine kadar tercih alınacak.