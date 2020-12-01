TCDD, İstanbul Metrobüs Hattı için çıkan tarife fiyatlarını yalanladı

.Söz konusu haberler hakkında yazılı bir açıklama yayımlayan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, "Bugün bazı gazete ve internet haber sitelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı bilgilerle Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 TL ücret ödeneceğine dair yalan bilgiler içeren kamuoyunu yanlış bilgilendirici haberlere yer verildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"YOLCULARIN, NE KADAR DURAK GİTTİĞİ FARK ETMEKSİZİN 7 TL ÖDENECEK BİLGİSİ YALAN"

Yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Marmaray, metrobüs hattı gibi ana ulaşım omurgası olarak planlanmıştır. Ücret toplaması sisteminde de Marmaray ve metrobüs hattı aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlanmıştır. Önceki UKOME kararlarında da belirtilmesine rağmen karar alınırken hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobus hattının aktarma sisteminde değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapılmıştır. 06/02/2020 tarih, 2020/1-6 sayılı kararla İBB tarafından teklif edilip İBB temsilcileri tarafından kabul edilen İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan fahiş yüzde 35 zamma itiraz ettiğimiz gibi bu şekilde yapılan yanlış ve hukuksuz karara da itiraz edilmiştir. Toplu taşımaya İBB tarafından yapılan yüzde 35 zammın iptali için itirazımızın mahkeme süreçleri devam etmektedir. Marmaray; Metrobüs gibi aynı sistemde çalışmaya devam etmekte olup sistemin verimli çalışabilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerekmektedir.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat 2020 tarihli İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesi 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri dönmüş ve metrobüs ile aynı olmuştur. Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3.50 TL, indirimli 1.70 TL, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7.75 TL, indirimli 3.50 TL ödemektedir. Yolcuların, Ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 TL ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."