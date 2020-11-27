TCDD İstanbul müdürü Veysi Alçınsu: Aile üyelerimizi bile Marmaray'dan ücretsiz geçiremiyoruz!

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

TCDD İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, “Biz kendi aile fertlerimizi bile Marmaray’a ücretsiz geçiremiyoruz maalesef. Gönül ister yani” ifadeleriyle aile fertlerinin kendi statüsünden yararlanamamasına isyan etti. Bu surumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Alçınsu'ya ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi.

"E yani? Ücretsiz mi geçireceksin bir de anlamadım sayın müdürüm. Herhalde geçirmeyeceksin, yapma kurban olayım." sözleriyle durum karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren İmamoğlu'nun toplantı başlamadan önce de Alçınsu ile gerginlik yaşadığı öğrenildi.

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acer de İBB’nin toplantılarının kaydı alınması ve internetten canlı olarak yayımlanmasının kişisel hakları ihlal ettiğini belirterek, rızası olmadığını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise cevaben, “Toplantıların yayımlanmasından kurumlarınız şikayetçiyse bunu bize bildirsinler, siz kişisel olarak rahatsız oluyorsanız toplantıyı terk edebilirsiniz” dedi.

VEYSİ ALÇINSU KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İstanbul Bölge Müdürü olan Veysi Alçınsu'nun kişisel yaşamı ve kariyeri hakkında araştırmalarımız devam etmektedir. Yeterli ve doğru bilgiye ulaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.