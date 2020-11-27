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  3. TCDD tepki çeken açıklama: ''Aile üyelerimizi Marmaray'dan ücretsiz geçiremiyoruz''

TCDD tepki çeken açıklama: ''Aile üyelerimizi Marmaray'dan ücretsiz geçiremiyoruz''

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısında yaptığı şaşırtan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen konuşmanın o anları ise kameralara böyle yansıdı.

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27 Kasım 2020 Cuma 09:56
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