TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER! 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡