TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi
Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'larına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 19.09.2019 tarihinde atanan Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.
Öte yandan söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.
Ali İhsan Uygun
Abdülkerim Murat Atik
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