TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldiO illerde yaşayanlar dikkat, ince giyinmeyin! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek! Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi?Sivas Kongresi nedir? Sivas kongresi ne zaman toplanmıştır? Önemi nedir? Kongrede alınan kararlar nelerdir?SON DAKİKA! Bakan Koca müjdeyi paylaştı! "Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var" diyerek güzel haberi duyurduKahvehane önünde otururken silahlı saldırının kurbanı oldu!Filenin sultanları rakibi kim oldu? | İtalya- Hollanda voleybol maçını kim kazandı?11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!Osman Büyükşen'den duygu dolu paylaşım: "Kiminin başında sararır otlar"THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!
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  3. TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi

TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı.

TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'larına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 19.09.2019 tarihinde atanan Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi

Öte yandan söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.

 

TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi

Ali İhsan Uygun

TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi

Abdülkerim Murat Atik

{TITLE_STRIP}TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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