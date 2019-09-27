TCG Barbaros F 244 gemisi Sinop Limanı’nda
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCG Barbaros F 244 gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCG Barbaros F 244 gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.
Bu sabah Sinop Limanı'na gelerek demirleyen TCG Barbaros F 244 gemisi, 1 gün Sinop Limanı'nda kalacak. Ziyaretçiler personel eşliğinde gemiyi gezerek bilgi alacak. Sabah saatlerinde Sinop rıhtımına yanaşan gemi, 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık kalacak.
Kaynak: İHA
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