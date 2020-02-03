TCG Batıray Denizaltısı Samsun’da

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.

Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun'da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İHA