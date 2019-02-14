TCG Fatih Samsun’a demir attı
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Fatih (F-242) isimli askeri gemi, bu sabah Samsun'a geldi.
TCG Fatih (F-242) isimli askeri gemi Samsun Limanı'na demirledi.
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Fatih (F-242) isimli askeri gemi, bu sabah Samsun'a geldi. Limana demirleyen askeri gemi, vatandaşların ziyaretine açılacak.
Askeri gemi, 14-15-16-17 Şubat tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.
Kaynak: İHA
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