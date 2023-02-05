Tche Tche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tche Tche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tche Tche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tche Tche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tche Tche 30 Ağu 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo das Neves Pinheiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tche Tche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Tche Tche, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tche Tche'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tche Tche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tchetche

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http://www.instagram.com/tchetche/

Tche Tche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tche Tche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tche Tche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tche Tche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

24 Nisan 2015 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2015 yılında Ponte Preta

14 Ocak 2016 yılında GO Audax

9 Mayıs 2016 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Kiev

2 Nisan 2019 yılında São Paulo

6 Nisan 2021 yılında Atlético-MG

11 Nisan 2022 yılında São Paulo

12 Nisan 2022 yılında Botafogo

Tche Tche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tche Tche şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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