TCMB Başkanı Erkan TBB yönetim kurulu ile biraraya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP açıklanması üzerine TBB yönetim kurulu ile bir araya geldi. Erkan bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde biraraya geldi.

Bankalar birliğinden yapılan toplantıya ilişkin bilgilendirmede OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası'nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldüğü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirttiği bildirildi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladığı ifade edildi.

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TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)