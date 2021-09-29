Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcığlu hakkında çıkan haberlerin ardından vatandaş, Kavcıoğlu'nun, kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğuna dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

TCMB BAŞKANI PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olan Kavcıoğlu, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Kavcıoğlu kariyer hayatına ilk olarak Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı