TCMB-Kısa vadeli dış borçlar Mayıs'ta 123.5 milyar dolar (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta, 2019 sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 123.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.1 azalarak 55.0 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16.8 azalarak 49.1 milyar dolara indi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın Mayıs sonunda, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5.8 azalarak 7.3 milyar dolara, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.2 azalarak 21.0 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18.2 azalışla 11.2 milyar dolara düştü.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13.2 artışla 15.4 milyar dolara çıkarken, ithalat borçları yüzde 14.7 azalarak 43.2 milyar dolara geriledi.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.6 artarak 25.7 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13 azalarak 78.4 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41.8'i dolar, yüzde 28'i euro, yüzde 14.1'i lira ve yüzde 16.1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kaynak: DHA