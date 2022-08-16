TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Ağustos 2022? Faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2022 yılının Ağustos ayına ilişkin faiz kararını gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu Toplantısı sonrası açıklayacak. Peki TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Ağustos 2022? Faiz kararı ne olur?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren verilerden olan Merkez Bankasının Ağustos ayı Para Politikaları Kurulu toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Faiz kararının açıklanacağı toplantı sonrası ayrıntılı bir yazılı açıklama yapılacak. Bu kapsamda toplantı ve faiz kararının ne olacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Ağustos 2022? Faiz kararı ne olur? sorularının cevapları haberimizde...

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Ağustos 2022? Faiz kararı ne olur?

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK AĞUSTOS 2022?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) 2022 yılı Ağustos ayı Para Politikaları Kurulu toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantı sonrası saat 14.00'da yazılı açıklama yapılacak. Böylece milyonların merak ettiği faiz kararı belli olacak

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Ağustos 2022? Faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI KARARI NE OLUR?

Merkez Bankasının Ağustos ayı Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası açıklanacak olan faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Merkez Bankasının geride kalan 7 toplantısında olduğu gibi faizleri sabit bırakması bekleniyor.

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Ağustos 2022? Faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI

21 Ocak: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Mart 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

14 Nisan 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

26 Mayıs 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

23 Haziran 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

21 Temmuz 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

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