Gözler o tarihte! TCMB (Merkez Bankası) Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman 2021? PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Her ay belli aralıklarla toplanan Merkez Bankası'nın, Temmuz ayı faiz kararları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gözler toplantıya çevrilirken, TCMB (Merkez Bankası) Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman 2021? PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Faiz kararlarına ilişkin merak edilenlere haberimizde yer verdik...

TCMB (MERKEZ BANKASI) TEMMUZ AYI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021? PPK FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, yapacağı ilk toplantıda faiz hakkında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Piyasaları yakından takip edenlerin en önemli gündem maddesi olan toplantıda Temmuz ayı faiz kararı alınacak. Haziran ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Temmuz ayı toplantısı sonrası yeni bir karar açıklayacak. Detayları netlik kazanan Temmuz ayı toplantısı 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

HAZİRAN AYINDA FAİZİ YÜZDE 19 SABİT TUTULDU

Para Politikası Kurulu yani PPK, Haziran ayı toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit tutma kararı aldı. Haziran ayı toplantısı sonrasın gerçekleştirilen açıklamalarda, faizi sabit tutma kararı enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelere bağlanmıştı.

PPK TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti William Jackson, konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Jackson, TCMB'nin üçüncü çeyrekte gevşemeye gidebileceğini belirtti. TCMB'nin temmuz ayında parasal gevşemeye başlayabileceğini belirten Jackson, bu yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 14'e gerileyebileceğini ifade etti.