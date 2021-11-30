TCMB Piyasalar Genel Müdürü Hakan Er kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Hakan Er'in biyografisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atanmasıyla birlikte "TCMB Piyasalar Genel Müdürü Hakan Er kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte, Hakan Er'in biyografisi...

TCMB PİYASALAR GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, HAKAN ER'İN BİYOGRAFİSİ...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Piyasalar Genel Müdürü olan Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı. Küçüksaraç'ın yerine Hakan Er, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak atandı. Hakan Er hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.