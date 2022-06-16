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  3. TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,3 milyar ABD doları azalarak 163,7 milyar dolar oldu.

TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Nisan 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,3 milyar dolar azalarak 163,7 milyar dolar oldu.

TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 5,5 milyar dolar azalarak 156,0 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 218 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

BANKALARIN KREDİ BORÇLANMALARI AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,0 milyar dolar azalışla 18 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 331 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 5 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 234 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 379 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 148 milyon dolar artışla 1,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldı

ÖZEL ALACAKLI BORÇLARI ARTTI

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 104,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 276 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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