TCMB'den repo ihaleleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ve 13 Mayıs vadeli iki repo ihalesi açtı.



TCMB bugün, 12 ve 13 Mayıs vadeli, sırasıyla 15 ve 18 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle iki repo ihalesi açtığını duyurdu.





Kaynak: AA