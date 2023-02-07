TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Gün birlik günüdür. Gün toplumsal dayanışma günüdür. Depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin el birliğiyle bu yaraları saracağına inanıyorum" dedi.

Melahat Ersoy
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

TDP Genel Başkanı Sarıgül burada yaptığı konuşmada, "Dün deprem bölgesine gittim. Bütün arkadaşlarımızla birlikte genel merkezimizde, illerimizde, ilçelerimizle seferber olduk. Şu anda ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan herkes canla başla çalışıyor. Hayat kurtarıyorlar ama depremin büyüklüğü karşısında son derece yetersiz kalıyor. Orayı yaşamadan oradaki sıkıntının ne demek olduğunu bilemezsiniz. Annenizin, babanızın, evladınızın göçük altındayken onu çıkaramamanın nasıl bir duygu olduğunu orayı yaşamazsanız bilemezsiniz. O nedenle depremden etkilenen bütün illerin afet bölgesi olarak ilan edilmesini elzem görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI İŞ BİRLİĞİ İLE OLMALI"

Bölgede arama kurtarma ve çalışma ekiplerine ihtiyaç olduğunu belirten TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Özel ve tüzel kişilerin özellikle iş dünyasının ellerinde bulunan deprem çalışmalarıyla ilgili gerekli görülen her türlü araç, gereç ve ekipmanların valilik emrine verilmesini elzem olarak istiyoruz. Şunu unutmamak lazım, yakınları enkaz altında olmayan vatandaşlarımızın mutlaka bölgeden başka illere tahliye edilmesi şart. Çünkü, arama kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde aksatıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını yaparken mutlaka belediyelerin ve bakanlıklarımızın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmasını şart olarak görüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

"GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"

Türk milletinin ve devletinin gayretiyle yaraların bir an önce sarılması temennisinde bulunan Sarıgül, "Gün birlik günüdür. Gün toplumsal dayanışma günüdür. Dün kardeşlik hukukunun en üst düzeye çıkması gerektiği gündür. Depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin el birliğiyle bu yaraları saracağına inanıyorum" diye konuştu. TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın açıklaması gerçekleştirmesinin ardından genel merkezden ayrıldı.

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