TDV'den, 1521 yabancı öğrenciye eğitim imkanı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı'nın (TDV), "Uluslararası İmam Hatip Lisesi" (UAİHL) Programıyla 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında 80 ülkeden 1521 öğrenci Türkiye'de eğitim görecek.

TDV, Uluslararası Öğrenci Programları ile binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen UAİHL programına 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Afrika'dan Asya Pasifik'e ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar pek çok ülkeden yüzlerce öğrenci başvurdu. Müslüman ülke ve toplulukların öğrencilerine Türkiye'de eğitim imkânı sağlanması amacıyla başlatılan programa gelen başvuruların ardından yapılan mülakatlarda, 80 farklı ülkeden 1521 öğrenci UAİHL programı kapsamında eğitim görmeye hak kazandı. Müslüman gençliğin İslam dinini doğru kaynaklardan sahih bilgiyle öğrenebilmesini hedefleyen program kapsamında bugüne kadar 2 bin 80 öğrenci mezun oldu.

Eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında UAİHL'nin yanında Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı gibi projelerle 111 ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciye eğitim imkanı sunan TDV, öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri, yarıyıl ve yaz kampları gibi faaliyetleri de düzenliyor.

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DHA