TDV’den 5 bin 200 yetim öğrenciye eğitim yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi çerçevesinde 22 ilde 5 bin 200 yetim öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitime destek paketleri ulaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TDV’den 5 bin 200 yetim öğrenciye eğitim yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi çerçevesinde 22 ilde 5 bin 200 yetim öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitime destek paketleri ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yetim öğrencilerin yaş ve eğitim gruplarına göre üç farklı set hazırlandığını kaydetti. Turan, okul çağındaki yetim öğrencileri desteklemek için hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan eğitime destek paketlerinin vakfın kadın ve gençlik kolları görevli ve gönüllüleri aracılığıyla kapı kapı gezilerek ulaştırılmaya başlandığını söyledi. Turan, dağıtımda deprem bölgelerine öncelik verdiklerini vurguladı.

"Tüm ihtiyaçlar bu setin içinde"

Yetimlere her anlamda destek olmaya çalıştıklarını belirten Turan, "Rabbimizin emaneti yetimlerimize kol kanat gerip onları geleceğe hazırlayabilmek, eğitim-öğretim döneminde eksiklerini giderebilmek için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseye giden yetim öğrencilerimiz için hayırseverlerimizin destekleriyle üç farklı eğitime destek seti hazırladık. Öğrencimizin neye ihtiyacı varsa bu setin içerisinde mevcut. Yetimlerimizin evini ziyaret ederek, hazırlanan setlerin dağıtımını vakfımızın görevli ve gönüllüleriyle yapıyoruz" dedi.

Deprem bölgesindeki yetimler de unutulmayacak

Turan, deprem bölgelerinin de içerisinde bulunduğu 22 ilde vakfın himayesindeki yetimler ve kardeşlerinden oluşan toplam 5 bin 200 öğrencinin bu projeden faydalanacağını aktardı. Turan, "Rabbimizin bizlere emaneti olan yetimlerin eğitim hayatına ayrı bir ehemmiyet vermekteyiz. Yarım asra yakın süredir iyilik yolunda yürüyüşünü sürdüren Vakfımız, yetimlere sahip çıkmak, yaralarını sarmak, onların eğitim hayatında da ihtiyaçlarını giderebilmek ve geleceklerine umut olabilmek için çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Turan, yetim öğrencilere eğitim hayatında destek vermek isteyen hayırseverlerin "YETİM" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 25 TL destek verebileceğini ya da bagis.tdv.org adresinden çevrimiçi bağış yapabileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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