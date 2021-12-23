Teamül Hukuku ne demek, TDK'ya göre Teamül Hukuku kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teamül hukuku ne demek? Teamül hukuku TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teamül hukuku kelimesi. Peki teamül hukuku ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teamül hukuku nedir, teamül hukuku kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEAMÜL HUKUKU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teamül hukuku kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teamül hukuku kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Örf ve âdete dayanan hukuk

- Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk

