Teati ne demek, TDK'ya göre Teati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teati ne demek? Teati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teati kelimesi. Peki teati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teati nedir, teati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teati kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşılıklı alıp verme



TEATİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teati etmek



TEATİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- fikir teatisi

