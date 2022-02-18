Teavün ne demek, TDK'ya göre Teavün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teavün ne demek? Teavün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teavün kelimesi. Peki teavün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teavün nedir, teavün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEAVÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teavün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teavün kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teavün kelimesi anlamı şu şekildedir:

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