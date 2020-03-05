TEB'den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 Mart tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor.

Kampanya kapsamında, TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olup maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam 2.750 TL’ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.



Mevcutta TEB’den emekli maaşını alan müşteriler ise, mart ayı içerisinde TEB kredi kartlarına başvurusu yapması durumunda onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 30 Haziran tarihine kadar 150 TL’ye varan indirime de hak kazanıyor.



Kaynak: AA