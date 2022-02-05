Tebdilihava ne demek, TDK'ya göre Tebdilihava kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebdilihava ne demek? Tebdilihava TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebdilihava kelimesi. Peki tebdilihava ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebdilihava nedir, tebdilihava kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBDİLİHAVA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebdilihava kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebdilihava kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebdilihava kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hava değişimi



TEBDİLİHAVA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Doktorlar ümitlerini keser gibi oldular, mutlaka tebdilihavaya gitmemi söylediler.

