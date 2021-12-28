Tebeddülat ne demek, TDK'ya göre Tebeddülat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebeddülat ne demek? Tebeddülat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebeddülat kelimesi. Peki tebeddülat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebeddülat nedir, tebeddülat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBEDDÜLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebeddülat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebeddülat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebeddülat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişiklikler, değişmeler

