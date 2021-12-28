Bienal ne demek, TDK'ya göre Bienal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sadakatsiz Ali ölecek mi? Sadakatsiz Ali'si Alp Akar diziden ayrılıyor mu?3. doz Biontech aşısının yan etkileri neler? 3. doz aşı gerekli mi? Zorunlu mu?2022 Orta Doğu Teknik Üni. Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410424Süleyman Soylu'nun "özel teftiş" kararı, HDP ve CHP'yi bir araya getirmeye bahane oldu! HDP'li isim tutuştu, PKK ve Kürt ayrımı yapamadı!Hiç çekinmeden "Konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin tepki görünce geri adım attı! Pınar Deniz'in cevabı ne oldu?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube2022 Ondokuz Mayıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210665AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021? AUZEF final sonuçları açıklandı mı 2021?Tebeddülat ne demek, TDK'ya göre Tebeddülat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tebeddülat ne demek, TDK'ya göre Tebeddülat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tebeddülat ne demek, TDK'ya göre Tebeddülat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tebeddülat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tebeddülat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tebeddülat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tebeddülat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tebeddülat ne demek, TDK'ya göre Tebeddülat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebeddülat ne demek? Tebeddülat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebeddülat kelimesi. Peki tebeddülat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebeddülat nedir, tebeddülat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEBEDDÜLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebeddülat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tebeddülat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebeddülat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişiklikler, değişmeler

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT