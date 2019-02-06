TEB’in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 66’sını oluşturdu

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) toplam kredileri 2018 yılında 63.9 milyar liraya ulaşarak, 96.9 milyar liraya yükselen toplam aktiflerinin yüzde 66'sını oluşturdu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 13 artarak, 96.9 milyar liraya ulaşırken, net kârı 1 milyar lira olarak gerçekleşti.

TEB'in 2018 yılında toplam kredileri 64 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 15.5 artarak 64.2 milyar liraya, özkaynakları 9.7 milyar liraya ulaştı.

Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 16.93 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4.15 düzeyinde gerçekleşti.

TEB, Ekim 2018 itibariyle ve 17 bankanın katılımıyla 433.5 milyon euro ve 33.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada, "TEB'in başarısının ve sektörün güçlü duruşunun göstergesi olan bu sendikasyon kredisi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağladı. Kredinin toplam maliyeti euro ve dolar için sırasıyla Euribor artı yüzde 2.65 ve Libor artı yüzde 2.75 olarak gerçekleşti" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için 2018 yılında dijitalleşmeyi merkeze alan TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB'in kullanıcı sayısı üçüncü yılında 600 bini aştı.

"CEPTETEB Özel kullanıcıları ayrıca Mobil Onay özelliği sayesinde müşteri temsilcilerinin kendileri adına hazırladığı talimatları CEPTETEB üzerinden okuyup onaylayarak işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

"TEB KOBİ Bankacılığı, makine imalat sektörünün önde gelen temsilcilerinden Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile Ekim ayında hayata geçirdiği iş birliğiyle reel sektöre verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

"TEB aynı zamanda, hem Türkiye ekonomisine hem de MİB üyelerinin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla üretim ve ihracata yönelik büyüme ve gelişim programlarının koordinasyonlarını üstlenecek.

"Türkiye'de girişimciler, kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri, üniversiteler, iş dünyası temsilcileri, melek yatırımcılar, devletin kurumsal altyapı ve teşvik sistemleriyle oldukça kapsayıcı bir girişimcilik ekosistemi oluşmuşken, TEB de yaklaşık altı yıldan bu yana Girişim Bankacılığı ile bu alanda ekosistemin en önemli bileşenlerinden biri konumuna ulaştı.

"TEB Girişim Bankacılığı, girişimcilerin sürdürülebilir başarı elde etmesi ve uluslararası alanda kendilerine yer bulabilmesi amacıyla onları her platformda destekliyor, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli etkinliklerinde yer almalarına yardımcı oluyor.

"Bankacılık ve finans sektörüne yönelik inovatif çözümler üreten start-up'ları destekleme ve onlarla birlikte inovatif ürünler sunma hedefiyle TEB Fintech Future Four Programı'nı başlatan TEB, 2018 yılında Türk fintech'lerinin yurtdışına açılmasını sağlamak amacıyla yurtdışından güçlü bir ortakla iş birliğine yaptı."

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdiği ve kadınların iş hayatında insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan ekonomiye katılmasını desteklemek için yaptığı "El alem ne der?" kampanyasıyla TEB, Felis ve Communicator Awards kapsamında ödüller aldı."

DHA