Tebligat ne demek, TDK'ya göre Tebligat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tebligat ne demek? Tebligat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tebligat kelimesi. Peki tebligat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tebligat nedir, tebligat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEBLİGAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tebligat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tebligat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tebligat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bildirim



TEBLİGAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tebligatta bulunmak

