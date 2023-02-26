Tebogo Masuku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tebogo Masuku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tebogo Masuku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tebogo Masuku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tebogo Masuku 1 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tebogo Masuku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına - tarihinde katılmıştır. Tebogo Masuku'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tebogo Masuku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tebogo Masuku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tebogo Masuku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tebogo Masuku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tebogo Masuku şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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