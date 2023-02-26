Tebogo Potsane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tebogo Potsane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tebogo Potsane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tebogo Potsane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tebogo Potsane 3 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tebogo Potsane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tebogo Potsane'nin Royal AM FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tebogo Potsane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tebogo Potsane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tebogo Potsane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tebogo Potsane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2016 yılında FS Stars

31 Temmuz 2018 yılında Bloem. Celtic

Tebogo Potsane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tebogo Potsane şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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