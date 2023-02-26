Tebogo Thangwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tebogo Thangwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tebogo Thangwane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tebogo Thangwane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tebogo Thangwane 23 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tebogo Thangwane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tebogo Thangwane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tebogo Thangwane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tebogo Thangwane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tebogo Thangwane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tebogo Thangwane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tshakhuma

Tebogo Thangwane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tebogo Thangwane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.