Tebogo Tlolane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tebogo Tlolane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tebogo Tlolane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tebogo Tlolane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tebogo Tlolane 21 Aralık 1994 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tebogo Tlolane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Tebogo Tlolane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tebogo Tlolane'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tebogo Tlolane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tetetlolane_11?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Tebogo Tlolane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tebogo Tlolane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Tebogo Tlolane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tebogo Tlolane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Jomo Cosmos

11 Temmuz 2018 yılında Chippa United

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

23 Ocak 2020 yılında Maritzburg Utd.

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

20 Ekim 2020 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2021 yılında Orlando Pirates

31 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Tebogo Tlolane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tebogo Tlolane şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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