Teboho Mokoena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teboho Mokoena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teboho Mokoena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teboho Mokoena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teboho Mokoena 24 Ocak 1997 tarihinde Bethlehem, Free State şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teboho Mokoena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Teboho Mokoena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Teboho Mokoena'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Teboho Mokoena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Teboho970124

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Teboho Mokoena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teboho Mokoena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Teboho Mokoena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teboho Mokoena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

27 Ocak 2022 yılında Sundowns

Teboho Mokoena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teboho Mokoena şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Teboho Mokoena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Afrika U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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