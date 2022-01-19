Tecahülüarif ne demek, TDK'ya göre Tecahülüarif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecahülüarif ne demek? Tecahülüarif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecahülüarif kelimesi. Peki tecahülüarif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecahülüarif nedir, tecahülüarif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECAHÜLÜARİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecahülüarif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tecahülüarif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tecahülüarif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilmezlikten gelme

