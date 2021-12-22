Tecanüs ne demek, TDK'ya göre Tecanüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecanüs ne demek? Tecanüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecanüs kelimesi. Peki tecanüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecanüs nedir, tecanüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECANÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecanüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tecanüs kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tecanüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir bütünü oluşturan ögeler arasında uyum bulunması durumu

