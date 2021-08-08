Tecavüzcüleri serbest bırakılınca canına kıydı! İntihar eden Eda Nur Kaplan'ın ailesine bıraktığı veda mektubu yürekleri sızlattı!

İddiaya göre, 30 Haziran’da iki kişinin tecavüzüne uğrayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan tecavüz faillerinin serbest bırakılmasının ardından ailesine bir veda mektubu bırakarak 7 Ağustos Cumartesi günü intihar etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Oda arkadaşı olduğu söylenilen bir sosyal medya kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, 30 Temmuz’da Ankara’da Eda Nur Kaplan’a 2 erkek cinsel saldırıda bulundu. Eda Nur, bu kişileri şikayet etmesine rağmen söz konusu kişiler hakkında bir yasal işlem başlatılmadı. Ardından ikisi de serbest bırakıldı.

"BEN KATLANAMIYORUM"

Ailesine veda mektubu bırakan Eda Nur Kaplan annesine dayanamadığını söyleyerek, "Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı, hep içine attı ama o da çok birikti dayanamıyor artık hiç. Bir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına 1 gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et.

Ömer’i, ablamı, Aleyna’yı, Almanya’yı çok seviyorum. Unutmayın beni, hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum, siz durun ama. Neyse hepinizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize ben yapamadım ama siz hep güzel günleriniz için yaşatın”

Eda Nur Kaplan kimdir, kaç yaşında, intihar mı etti? Eda Nur Kaplan neden intihar etti?

Eda Nur Kaplan'ın veda mesajının sosyal medyaya düşmesinin ardından bugün "#edanuricinadalet" etiketi Twitter'da gündem oldu.