Tecavüze uğrayan kedinin bacakları ters kaldı! Gören gözlerine inanamıyor

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tengzhou şehrinde vatandaşlar tarafından daha önce hiç rastlanılmayan bir görüntüye şahit olundu. Bir otoparkta çekilen görüntülerde ön patileri geri doğru gitmiş bir kedi görüntülendi. Ön bacakları ters duran kedinin ilk görüşte bu duruşunun sosyal medyada doğuştan olduğu düşünüldü. Ancak, korkunç gerçeği öğrenen insanların adeta kanı dondu!

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Hayrete düşüren görüntülerin sosyal medyaya düşürülmesi ardından, hayvan severler kediyi veterinere götürdü. Veterinerin kediye ilk müdahalesinin ardından vücudunun belli bölgelerinde iltihap olduğu tespit edildi. Muayene sonucunda kan donduran gerçek ortaya çıktı. Kedinin, bir insan tarafından tecavüze uğraması sonucu bu hale geldiği belirtilirken, vücudunda da sigara izlerine rastlanıldı. Sosyal medya kullanıcıları, kedinin tedavi edilip yeniden eski yaşamına dönmesi için kampanya başlattı.