Tecavüzle suçlanan belediye başkanı konuştu: Öpüşen kişi benim ama...

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına meclis üyeleri ile birlikte bir çiftlik evinde 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Daha sonra S.T. isimli kadın Didim Belediye Başkanı Atabay (61) ile birlikte, meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ile Öznur G. (38), hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve meclis üyeleri şikayet üzerine savcıya ifade verdi.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre savcı, 4 şüpheliye de benzer sorular yöneltti. Edinilen bilgilere göre, 4 şüpheliden önce S.T.’nin müşteki olarak ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren üç cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu.

"RANT ÇETESİNİN BİR İFTİRASIDIR"

Savcıya olaya ilişkin olarak ifade veren Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Bu olay benim görevden alınmam için, 6 yıldır mücadele ettiğim rant çetesinin bir iftirasıdır. Bu çetenin kurduğu tuzak bu. 6 yıldır mücadele ediyoruz. Evim kurşunlandı, üniversitede okuyan kızım kaçırılmaya çalışıldı. İki başkan yardımcımız darp edildi. Yıkım kararı aldığımız gayrimenkul projesinin sahipleri benden kurtulmak istiyor” diye konuştu.

"BELİRTTİĞİM ÇETE İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Savcının “Hakkınızda söz konusu iddiaları ortaya atan S.T. isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna Deniz Atabay, şu yanıtı verdi:

“S.T.’nin, savunmamda belirttiğim çete ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) üyesi. Bu kişi Aydın Efeler İlçe Kadın Kolları üyesi. 2017 kadın kolları başkanlığı için seçime girdi. Ancak seçilemedi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti”

"ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İÇİN VİDEOYA ALDIK"

Atabay, kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin olarak şunları söyledi:

“1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık"

Atabay, ikinci videoda, yüzleri görünmeyen iki kişiden, erkek olanın kendisi olmadığını belirtti. Atabay, biri kadın iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği üçüncü videodaki kişilerin de kendisi ile ilgisi olmadığını kaydetti.

ÇİFTLİK SAHİBİ: "MÜŞTEKİYİ HİÇ TANIMIYORUM"

S.T.’ye yönelik 2 ay boyunca cinsel saldırının yaşandığı iddia edilen çiftliğin sahibi Ali Ç. de ifadesinde şunları kaydetti:

“Müştekiyi hiç tanımıyorum, hiç görmedim. İsminin S.T. olduğunu bugün öğrendik. Haberlerde çıkan çiftlik evi benim değil. Madem müşteki 2 ay boyunca benim evime geldi neden yanlış evi, benimmiş gibi gösterdi”

“Kadının yüzünü bile görsem tanımam” diyen Ç., sahibi olduğu çiftlik evine aileleri ile gittiklerini söyleyerek “Söz konusu çiftlik evinde ne S.T.’ye cinsel saldırı oldu. Ne de aramızda grup seks yapıldı. Söz konusu kadınla hayatım boyunca bir araya gelmedim” dedi.

Kendisine iftira attığı için S.T.’den şikâyetçi olduğunu belirten Öner Ç. ise “Böyle bir kadının varlığını dahi bilmiyorum” dedi. Olaya ilişkin ifade veren Öznur G. (38) ise, olayın yaşandığı iddia edilen dönemde doğum izninde olduğunu, bebeğini emzirdiğini belirterek asla uyuşturucu kullanmadığını, S.T.’ye de uyuşturucu içmeyi teklif etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

AVUKAT, KULE KAVGASINA DİKKAT ÇEKTİ

Olaya ilişkin konuşan Didim Belediye Başkanı Atabay’ın avukatı Av. Hüseyin Uğur Poyraz, “Burada, yasal hakları 4 kat olmasın rağmen 11 katlık iki kule yapan bir firma var. Ruhsatsız ve yıkım kararı olan bu projedeki rant 50 milyon Euro. 6 yıldır süren bir kavga bu. Belediyenin, yıkım için harekete geçtiği ve bir firma ile anlaştığı süreçte bu iddialar gündeme getirildi. Tesadüfe bakın ki belediye ile ağır bir husumeti olan firmanın avukatı, aynı zamanda S.T.’nin de avukatı. S.T. hakkında ‘örgütlü suç kapsamında iftira şantaj ve hakaretten’ dava açılmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.