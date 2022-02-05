Tecerrüt ne demek, TDK'ya göre Tecerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Tecerrüt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tecerrüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tecerrüt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tecerrüt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecerrüt ne demek? Tecerrüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecerrüt kelimesi. Peki tecerrüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecerrüt nedir, tecerrüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
TECERRÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Tecerrüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tecerrüt kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ya göre tecerrüt kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Her şeyden uzaklaşma, sıyrılma, soyutlanma
TECERRÜT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- İlk gençlik yılları da aynı hâlet ve tecerrüt içinde geçti.
TECERRÜT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
- tecerrüt etmek