Tecessüm ne demek, TDK'ya göre Tecessüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecessüm ne demek? Tecessüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecessüm kelimesi. Peki tecessüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecessüm nedir, tecessüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECESSÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecessüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tecessüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tecessüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boyut kazanma, cisimlenme

- Görünmeye başlama, belirme

- Göz önüne gelme, canlanma



TECESSÜM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tecessüm etmek

