TechAnkara Proje Pazarı 2019 başvuruları açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonu tarafından düzenlenen, Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile iş birliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, bu yıl 18 Kasım 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İleri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve inovatif ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer edinmesini temin etmek amacıyla yapılan etkinlik bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek.

Başvurular için son gün 4 Ekim

Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekli, TechAnkara Proje Pazarı 2019'de yer almak isteyen proje sahibi girişimciler içinse son başvuru 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 23:59'dur. Alanında uzman değerlendirme heyetinin belirleyeceği ilk 100 yenilikçi proje 18 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte sergilenecek, aynı gün proje sahipleri ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecek.

Girişimcilere özel ödüller

Etkinlik sayesinde sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve iş birliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca, başarılı projelere, birebir mentörlük, yurt dışı pazarlara giriş gibi teknoloji ticarileştirme odaklı ödüller sunulacak. İlk 10'a giren ve etkinlik günü yatırımcı sunumlarında ilk 3'e seçilen girişimciler Ankara'daki teknoparklarda bir yıl boyunca ücretsiz ofis ödülü kazanacak. Bir girişimcinin mesleki eğitim, bir girişimcinin teknik eğitim özel ödülü alacağı etkinlikte ilk 10'da yer alacak girişimciler TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca ilk 100'de yer alacak olan proje sahiplerine, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve TechAnkara markası altında katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı B2B etkinliklerinde öncelikli katılım hakkı sağlanacak. Etkinlik kapsamında, gün boyunca yatırımcılar, mentörler, sektörlerinde öncü firmalar girişimcilerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA