Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir?
Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? İşte detaylar...
Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? İşte ayrıntılar...
TECHİR NEDEMEK? | TECHİR KELİME ANLAMI NEDİR?
Tehcir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tehcir kelimesi Arapça kökenlidir.
Türk Dil Kurumu'na göre, tehcir kelimesi anlamı şu şekildedir:
Göç ettirme,
göç etmesine sebep olma,
sürme