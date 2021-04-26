Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? İşte detaylar...

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Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? İşte ayrıntılar... TECHİR NEDEMEK? | TECHİR KELİME ANLAMI NEDİR? Tehcir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Tehcir kelimesi Arapça kökenlidir. Türk Dil Kurumu'na göre, tehcir kelimesi anlamı şu şekildedir: Göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme Berkem Temizel Gece Editörü Techirne demeknedir