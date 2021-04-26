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Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir?

Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? İşte detaylar...

Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir?

Açık oturumlarda veya akşam saatlerinde yayınlanan tartışma programlarında, internette bir makale ya da haber okurken karşımıza çıkan techir kelime merak edildi. Peki Techir ne demek? | Techir kelime anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

TECHİR NEDEMEK? | TECHİR KELİME ANLAMI NEDİR?

Tehcir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tehcir kelimesi Arapça kökenlidir.

Türk Dil Kurumu'na göre, tehcir kelimesi anlamı şu şekildedir:

Göç ettirme,

göç etmesine sebep olma,

sürme

Berkem Temizel
Gece Editörü
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