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Tecim ne demek, TDK'ya göre Tecim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tecim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tecim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tecim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tecim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tecim ne demek, TDK'ya göre Tecim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecim ne demek? Tecim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecim kelimesi. Peki tecim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecim nedir, tecim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TECİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tecim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ticaret

TECİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tecimevi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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