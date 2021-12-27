Tecimen ne demek, TDK'ya göre Tecimen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecimen ne demek? Tecimen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecimen kelimesi. Peki tecimen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecimen nedir, tecimen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECİMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecimen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tecimen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tacir, tüccar



TECİMEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Esnaf ve tecimenlerin konak ve yalılarında da yiyinti işleri her türlü sınırı aşar.

