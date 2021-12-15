Tecimevi ne demek, TDK'ya göre Tecimevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tecimevi ne demek? Tecimevi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tecimevi kelimesi. Peki tecimevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tecimevi nedir, tecimevi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TECİMEVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tecimevi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tecimevi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ticarethane

