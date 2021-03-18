TED bursluluk sınavı 2021 başvuru nasıl yapılır? TED burs başvuru şartları neler?

TED bursunu almaya hak kazanan adaylara 8 aylık eğitim sürecinde 4 kere ödeme yapılacak. İşte TED geri ödemesiz olarak verilen burstan faydalanmak isteyen adaylar için tüm detaylar haberimizde...

2021 TED BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular 12 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında alınacak.

TED BURSLULUK SINAVI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C kimlik numarası, okul bilgisi, doğum tarihi ve ailelerin gelir durumlarını bildiren başvuru formu ile başvurularını yapabilecek. Başvuruların ardından burs koşullarını sağlayan sağlayan adaylar telefonla aranarak mülakata davet edilecek.

TED BURS BAŞVURU EKRANI

TED BURSU NE KADAR 2021?

TED 2021 burs miktarı henüz belli olmadı. Burs miktarları başvuruların ardından belirlenecek.

TED BURS 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*T.C. vatandaşı olması,

*2020-2021 öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa devam ediyor olması,

*Lise eğitimine Ankara merkez ilçelerinden birinde resmi okulda devam ediyor olması,

*2020 LGS Puanının 400 ve üzerinde olması,

5. 2019-2020 öğretim yılında lise hazırlık sınıfını bitiren aday öğrencilerin 2019 LGS'den 390 ve üzeri puan almış olması

*Ekonomik koşulları nedeniyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması,

(Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla 4.500 TL olması), koşullarınızı sağlaması gerekmektedir.