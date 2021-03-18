TED bursu ne kadar 2021? TED bursu kimlere verilir?

Türk Eğitim Derneği (TED) bursu adaylara 8 aylık eğitim sürecinde 4 kere verilecek. Burs imkanı, ekonomik koşullar nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyan lise öğrencilerine yönelik sağlanacak.

TED BURSU NE KADAR 2021?

TED 2021 burs miktarı henüz belli olmadı. Türk Eğitim Derneğİ'nden yapılan açıklamada burs miktarlarının başvuruların ardından belirleneceği belirtildi.

TED BURSLULUK SINAVI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C kimlik numarası, okul bilgisi, doğum tarihi ve ailelerin gelir durumlarını bildiren başvuru formu ile başvurularını yapabilecek. Başvuruların ardından burs koşullarını sağlayan sağlayan adaylar telefonla aranarak mülakata davet edilecek.

TED BURS BAŞVURU EKRANI

TED BURSU KİMLERE VERİLİR?

TED bursu maddi durumu yeterli olmayan ailelerin lise öğrenimi göre çocuklarına verilmektedir.

Tam Destek Bursu’ndan yararlanmak üzere başvuruda bulunacak adayların,

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2)2019-2020 öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa devam edecek olması,

3)Lise eğitimine Ankara İlinde MEB’e bağlı resmi okulda devam edecek olması,

4)Ortaokul mezuniyet puanının en az 70 olması,

5)Ekonomik koşulları nedeniyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması, (Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla 4000 TL olması)

2021TED burs başvuru şartları neler?